L’Inter ritrova San Siro (deserto). Tribune vuote? Tante idee – GdS

L’Inter a distanza di 112 giorni ritrova San Siro ma senza tifosi. Oggi prove per la Sampdoria, mentre in società pensano a come tapezzare le tribune per simulare la presenza dei tifosi. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

SAN SIRO DESERTO – L’Inter domenica sera torna a San Siro in vista della sfida contro la Sampdoria, ma nelle tribune non ci sarà il muro nerazzurro che ha sempre accompagnato la squadra di Conte. In Serie A, secondo quanto riportato dalla rosea, l’Inter ha avuto una media di 65.800 spettatori a partita. Un numero strepitoso che oggi significherebbe una rinuncia troppo dolorosa. Ecco perché la società starebbe pensando di tappezzare lo stadio come un anno fa, con San Siro chiuso ai tifosi per colpa dei cori razzisti nei confronti di Koulibaly, e le tribune con le grafiche della campagna “BUU Broghers Universally United”. Le idee comunque sono tante: come quella di proiettare al Meazza delle grafiche che tramite led e immagini virtuali, simulano la presenza dei tifosi, un po’ come successo ieri sera per la finale di Coppa Italia.

Fonte: Gazzetta dello Sport.