L’Atalanta recupera Zapata, che segnale all’Inter! Titolare dal 1′? – GdS

L’Atalanta, forte dei due 5-0 consecutivi rifilati rispettivamente a Milan e Parma, sabato sera affronterà l’Inter per uno scontro tutto da gustare: miglior difesa contro miglior attacco. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” Gian Piero Gasperini intanto recupera Duván Zapata che in amichevole manda un forte messaggio ai nerazzurri di Antonio Conte.

IL RITORNO DI ZAPATA – L’Atalanta recupera ufficialmente Duván Zapata, che già contro il Parma ha avuto modo di rimettere minuti nelle gambe dopo la lunga assenza. Come già riportato ieri il calciatore ha mandato un messaggio importante all’Inter e soprattutto al suo tecnico Gian Piero Gasperini, realizzando una tripletta in amichevole. La rosea però svela alcuni dettagli riguardo la sua condizione, parlando di segnali più che confortanti, al tal punto di poterlo vedere già dal 1′ a San Siro contro i nerazzurri di Antonio Conte. L’attaccante colombiano “si è sbloccato al 21’ con un rasoterra, ha concesso il bis al 28’ con un pronto tap-in dopo la respinta del portiere su una conclusione di Masiello e ha completato l’hat trick al 18’ della ripresa, deviando da pochi passi in rete un invito di Castagne. Per la cronaca, quelli di Zapata sono stati il secondo, il terzo e il sesto gol dell’Atalanta”. L’ultima presenza, così come l’ultimo gol, risale a più di tre mesi fa (ad ottobre) in Atalanta-Lecce.