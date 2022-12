Kvaratskhelia recupera per il Napoli, arriva il primo test vista Inter

Kvaratskhelia ha saltato le ultime tre partite del Napoli nel 2022 per la lombalgia, ma è pronto a tornare il 4 gennaio con l’Inter. Il Corriere dello Sport anticipa i prossimi passaggi del georgiano.

IL RECUPERO – Khvicha Kvaratskhelia sfrutterà le quattro settimane che mancano a Inter-Napoli per rimettersi in forma. Il grande protagonista dell’inizio di stagione della squadra di Luciano Spalletti ha lasciato alle spalle la lombalgia ed è tornato in gruppo nel ritiro in Turchia tuttora in corso. Domani, riporta il Corriere dello Sport, sarà di nuovo in campo nell’amichevole contro l’Antalyaspor, alle ore 18.45. Per Kvaratskhelia minuti di gioco a venticinque giorni dall’ultima volta. Nel frattempo lo staff di Spalletti lavora per rendere disponibili in Inter-Napoli anche Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu, i due infortunati ora che Kvaratskhelia ha recuperato: ieri ancora a parte (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini