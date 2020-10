Kuipers arbitro di Inter-Borussia Monchengladbach: con lui l’ultimo dei precedenti in coppa

Bjorn Kuipers

Kuipers sarà l’arbitro di Inter-Borussia Monchengladbach, partita della prima giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione olandese, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Borussia Monchengladbach sarà la seconda partita per Bjorn Kuipers come arbitro dei nerazzurri. L’unica altra è l’ultima in Champions League dei nerazzurri: la sconfitta per 1-2 contro il Barcellona del 10 dicembre 2019 costata l’eliminazione dal girone. Lì aveva fatto discutere un gol annullato al 79′ a Lautaro Martinez, per fuorigioco attivo di Romelu Lukaku. Sorprende che, ancora una volta, l’UEFA abbia deciso di inviare un arbitro olandese, con tutti quelli che ci sono in giro. Questo perché, oltre al precedente appena citato (è strano vedere lo stesso direttore di gara per due partite di fila della stessa squadra nello stesso torneo…), lo “segue” anche il terribile Danny Makkelie. Quest’ultimo sarà al VAR e c’era anche per la finale di Europa League col Siviglia, con tanti errori e una condotta di gara del tutto inaccettabile (vedi articolo). Vincere in Inter-Borussia Monchengladbach di questa sera, quindi, vorrebbe dire anche superare il tabù delle designazioni dall’Olanda.