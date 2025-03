Kruzliak arbitro di Inter-Feyenoord: 2 precedenti (in uno Pavard gioì)

Kruzliak arbitro di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La UEFA ha deciso di assegnare la partita di San Siro al fischietto slovacco, che sarà coadiuvato da due addetti al VAR di nazionalità tedesca. Questa la scheda del direttore di gara che dirigerà la partita di questa sera.

DUE PRECEDENTI – Ad arbitrare Inter-Feyenoord ci penserà Ivan Kruzliak, arbitro slovacco di Bratislava classe 1984. Ha già diretto due partite dell’Inter nel corso della sua carriera: una in Europa League e l’altra sempre in Champions League. La prima è quella risalente al 26 febbraio 2015, sedicesimi di finale di ritorno di Europa League, con l’Inter in campo contro il Celtic Glasgow a San Siro. In quel caso, i nerazzurri allenati da Roberto Mancini si imposero 1-0 grazie al gol di Fredy Guarin. All’andata era finita con un pirotecnico 3-3 e quindi la Beneamata passò il turno. L’altro precedente invece è più recente: 1° novembre 2022, Bayern Monaco-Inter 2-0 all’Allianz Arena. Partita, dove entrambe le squadre si erano già qualificate al turno successivo, con i bavaresi che vinsero grazie alle reti di Pavard (oggi nerazzurro) e Choupo-Moting.

Kruzliak arbitro di Inter-Feyenoord: il bilancio con le italiane

RENDIMENTO CON LE ITALIANE – Kruzliak nella sua carriera, oltre ad aver diretto due volte l’Inter, ha anche arbitrato un paio di volte la Lazio e poi una volta a testa il Napoli e la Fiorentina. Il bilancio, nel complesso, è di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Ha anche arbitrato due volte la Nazionale italiana maggiore e due volte quella under 21.