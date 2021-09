Kovacs arbitro di Shakhtar Donetsk-Inter: oggi esordio assoluto

Kovacs sarà l’arbitro di Shakhtar Donetsk-Inter, partita della seconda giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione rumena, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match di Kiev.



NIENTE PRECEDENTI – Shakhtar Donetsk-Inter sarà la prima partita per Istvan Kovacs come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara rumeno, di trentasette anni, ritrova invece gli ucraini a nemmeno due mesi di distanza. Aveva fatto, sempre a Kiev, la vittoria per 2-1 sul Genk nel ritorno del terzo turno di qualificazione di Champions League, lo scorso 10 agosto. Quella è l’unica gara con la formazione oggi padrona di casa.