Kovacs arbitro di Inter-Arsenal: due precedenti. Uno dolce-amaro

Istvan Kovacs sarà l’arbitro di Inter-Arsenal, partita della quarta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma oggi alle 21:00. Questa la scheda del direttore di gara di nazionalità rumena, ufficializzato nella designazione arbitrale Uefa per il match di San Siro.

TERZA VOLTA – Istvan Kovacs arbitrerà la partita tra Inter e Arsenal. Per il fischietto della Romania sarà il terzo match in assoluto che arbitrerà dell’Inter. Il primo precedente risale alla fase a gironi della Champions League 2021-22. In quel caso, i nerazzurri pareggiarono per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina. Era il 28 settembre 2021. Il secondo precedente, invece, risale al 20 febbraio 2024, dunque, alla stagione scorsa e precisamente all’ottavo di finale di andata tra Inter e Atletico Madrid. A decidere il match la rete di Marko Arnautovic nella ripresa. Poi nella sfida di ritorno, arbitrata da Szymon Marciniak, i nerazzurri capitolarono ai rigori uscendo dalla competizione.

Kovacs arbitro di Inter-Arsenal: i precedenti con le altre italiane

BILANCIO – Kovacs stasera sarà l’arbitro di Inter-Arsenal e nel complesso dirigerà una squadra italiana per la quindicesima volta in carriera. Quattro volte la Roma, tre volte il Milan e il Napoli, due volte appunto l’Inter e infine una volta a testa Lazio e Atalanta. Il bilancio è di sette vittorie, tre sconfitte e quattro pareggi. Inoltre, Kovacs ha anche arbitrato due partite dell’Italia: una contro l’Irlanda del Nord a Belfast, partita pareggiata 0-0 dalla Nazionale di Roberto Mancini. Pareggio che obbligò l’Italia ad andare ai playoff per il Mondiale e perdere con la Macedonia del Nord. L’altra è Germania-Italia di Nations League, con sconfitta azzurra per 5-2.