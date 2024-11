Kovacs 4,5 tra rigori e rosso mancante: moviola Inter-Arsenal (1-0) – CdS

Istvan Kovacs ha diretto, si fa per dire, la partita tra Inter e Arsenal. Il fischietto rumeno ha sbagliato praticamente tutto e il VAR lo accompagna. La moviola di Inter-Arsenal da parte del Corriere dello Sport.

DESIGNAZIONE FLOP – Serata da dimenticare per Kovacs in Inter-Arsenal, match finito 1-0 per i nerazzurri con rigore trasformato allo scadere del primo tempo da Hakan Calhanoglu. Il fischietto rumeno, coadiuvato dal VAR tedesco Dingert, fa arrabbiare sia l’Inter che lo stesso Arsenal, mancando tutta una serie di episodi in area di rigore e anche un rosso sacrosanto e da regolamento. Insomma, se in Italia ogni lunedì si fa il processo sugli arbitri, in campo internazionale la cosa non migliora. Di seguito la moviola di Inter-Arsenal da parte del Corriere dello Sport.

La moviola di Inter-Arsenal 1-0: Kovacs un disastro

VOTO – La moviola del Corriere dello Sport di Inter-Arsenal è spietata nei confronti del rumeno Kovacs (4,5). L’arbitro non dà un cartellino rosso sacrosanto a Mikel Arteta nella ripresa. Il tecnico spagnolo tocca la palla interferendo nettamente con il gioco. Il regolamento parla chiaro: regola numero 12. La situazione è da rosso. Ma Kovacs grazia Arteta mostrandogli solamente il giallo. Rimanendo sulla disciplinare manca un’ammonizione, anche questa netta, su Saliba, che ferma nel primo tempo Lautaro Martinez in ripartenza. Tema rigori: il Corriere dello Sport giudica come fallo l’intervento di Sommer su Merino, nonostante il portiere tocchi prima il pallone. Ineccepibile il rigore fischiato all’Inter per mani dello stesso Merino in area di rigore. Sul primo caso, il VAR Dingert non aiuta il collega in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna