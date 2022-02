Koulibaly, Spalletti ha deciso: le ultime anche sulla mediana di Napoli-Inter

Napoli-Inter, ci siamo. Manca sempre meno al fischio d’inizio, intanto Spalletti ha deciso sui dubbi in difesa e a centrocampo. Le ultime su di Kalidou Koulibaly

DECISIONE − Per Napoli-Inter, Koulibaly sarà al centro della difesa per fare coppia con Rrhamani. Il tecnico toscano ha deciso, rimettendo in panchina l’ex nerazzurro Juan Jesus. In vista della sfida Scudetto, quindi, Spalletti non vuole lasciare nulla al caso proponendo la formazione migliore. In mezzo al campo, si va verso la riconferma di Stanislav Lobotka al posto di Anguissa. Lo slovacco andrò ad affiancare lo spagnolo Fabian Ruiz. Quanto all’Inter, anche Inzaghi sembra deciso sui due dubbi della vigilia (vedi articolo).