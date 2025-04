Kompany presenta Inter-Bayern Monaco: ecco con quale giocatore

Kompany oggi presenterà Inter-Bayern Monaco in conferenza stampa. Il Bayern svela anche il giocatore che lo accompagnerà in serata davanti ai colleghi allo stadio San Siro.

L’ACCOMPAGNATORE – Alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League, il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany presenterà la partita in conferenza stampa. Insieme a lui, in sala stampa (clicca qui per sapere l’orario), ci sarà ovviamente un giocatore. Ad accompagnare il tecnico belga ci sarà l’attaccante inglese Harry Kane. Entrambi, dunque, saranno attesi nella sala stampa di San Siro, teatro della partita di domani alle ore 21, per presentare davanti ai colleghi il grande incontro.

Kane in conferenza stampa con Kompany alla vigilia di Inter Bayern Monaco

IL PROFILO – Di certo Harry Kane non si conosce proprio oggi. L’attaccante inglese, ex Tottenham e stella Nazionale britannica, domani proverà a impensierire l’Inter. Nella gara di andata è stato ben contenuto da Francesco Acerbi, che gli ha lasciato (ma fortunatamente solamente in canna) un solo colpo: ossia l’occasione a tu per tu con Yann Sommer, dove l’inglese ha centrato solamente il palo. In questa stagione, Kane ha messo a referto 34 e 12 assist in 43 partite complessive. Numeri monstre che confermano la forza di questo giocatore. Oggi sarà proprio lui a presentare la partita con Kompany.