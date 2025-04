Kompany presenta Bayern Monaco-Inter: ecco con quale giocatore

Kompany oggi presenterà Bayern Monaco-Inter in conferenza stampa. Il Bayern svela anche il giocatore che lo accompagnerà nel pomeriggio davanti ai colleghi. Ecco chi è.

L’ACCOMPAGNATORE – Alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany presenterà la partita in conferenza stampa. Insieme a lui, in sala stampa (clicca qui per sapere l’orario), ci sarà ovviamente un giocatore. Se insieme a Simone Inzaghi ci sarà l’ex Yann Sommer, ad accompagnare invece il tecnico belga ci sarà l’austriaco Konrad Laimer. Entrambi, dunque, saranno attesi nella sala stampa di Sabener Strasse, quartier generale del Bayern Monaco, per presentare davanti ai colleghi il grande incontro di domani dell’Allianz Arena.

Laimer in conferenza stampa con Kompany alla vigilia di Bayern Monaco-Inter

IL PROFILO – Laimer è una pedina molto importante nello scacchiere di Kompany. L’austriaco agirà da laterale destro per cercare di arginare le avanzate di Federico Dimarco. In questa stagione, l’ex giocatore del Lipsia ha giocato trentaquattro volte, dove ha anche segnato due gol e messo a referto un assist. Il classe 1997 può peraltro giocare anche da centrocampista centrale. Oggi presenterà la partita tra Bayern e Inter in conferenza stampa e domani giocherà sicuramente dal primo minuto.