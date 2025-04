Kompany, l’orario della conferenza stampa di vigilia di Inter-Bayern Monaco

CONFERENZA KOMPANY – Vincent Kompany alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco andrà in conferenza stampa alle ore 19.30 presso lo stadio “San Siro” di Milano, dove poi si svolgerà la partita in programma mercoledì alle ore 21.00. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 19.15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico belga sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

La conferenza stampa di Kompany alla vigilia di Inter-Bayern Monaco e molto altro: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

