Kompany si lamenta: «Tra Inter e oggi 50 tiri e abbiamo infortuni»

Kompany lamentoso dopo Bayern Monaco-Borussia Dortmund, sfida di Bundesliga. Il tecnico belga ha fatto riferimento anche alla partita persa contro l’Inter in settimana nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

OCCASIONI NON CONCRETIZZATE – Il Bayern Monaco non è andato oltre il 2-2 contro il Borussia Dortmund nel classico della Bundesliga. Gli euro-rivali dell’Inter hanno rimontato il gol dello svantaggio di Beier, per poi farsi comunque recuperare da Anton. Vincent Kompany, così come contro i nerazzurri martedì sera, è apparso abbastanza deluso in merito alle troppe occasioni sprecate e alimenta anche l’alibi delle assenze. Le sue parole: «Non parliamo molto delle nostre assenze, ma oggi mancavano diversi giocatori. Abbiamo bisogno di tutti. I ragazzi che sono qui ora devono fare risultato e dare il massimo. I tifosi presenti martedì contro l’Inter e oggi hanno visto 50 tiri e diverse grandi occasioni in due partite. Possiamo segnare gol, sappiamo anche difendere. Siamo così pericolosi, possiamo approfittarne». Oltre all’allenatore belga, anche Thomas Muller si è espresso a Sky Sport De, lanciano peraltro la sfida all’Inter credendo fortemente al passaggio del turno. La partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League è in programma per mercoledì 16 alle ore 21, presso lo Stadio San Siro di Milano.