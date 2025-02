Kolo Muani e le scelte a centrocampo: Thiago Motta non risparmia nessuno – CdS

Kolo Muani rappresenta ad oggi la certezza in attacco per Thiago Motta, forse anche l’unica, in questo momento. La Juventus ospita l’Inter per uno scontro scudetto che non la riguarda da vicino. Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, nonostante la presenza della Champions League per i bianconeri, il tecnico non risparmierà nessuno nella sfida di oggi.

SFIDA CRUCIALE – Nonostante la sfida cruciale di coppa all’orizzonte, Thiago Motta non vuole rinunciare al suo attaccante. Kolo Muani sarà regolarmente al centro dell’attacco bianconero, con il compito di impensierire la solida difesa nerazzurra. L’ex PSG è una delle armi più importanti della Juventus. Le novità principali riguardano le corsie offensive. Conceicao dovrebbe partire titolare sulla fascia destra, mentre Nico Gonzalez traslocherà a sinistra, con Yildiz e Mbangula pronti a subentrare dalla panchina.

Non solo Kolo Muani: Thuram e Koopmeiners insieme

A CENTROCAMPO – In mezzo al campo, Thiago Motta potrebbe optare per un leggero turnover, lasciando a riposo Manuel Locatelli. Il tecnico bianconero sembra intenzionato a schierare Khéphren Thuram dal primo minuto, affiancato da Teun Koopmeiners e Weston McKennie, con quest’ultimo che avrà il compito di inserirsi e dare dinamismo alla manovra offensiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore