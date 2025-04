Kimmich: «Non ho visto molto l’Inter quest’anno, ma difendono bene»

Kimmich parla prima della partita tra Bayern Monaco e Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Il capitano tedesco si esprime anche sulla difesa nerazzurra.

ATTACCO VS DIFESA – Il prossimo avversario dell’Inter sarà il Bayern Monaco martedì sera. Si tratta dell’andata dei quarti di finale di Champions League, che si giocherà all’Allianz Arena. Il match di ritorno è invece in programma il 16 a San Siro. Il capitano dei bavaresi, Joshua Kimmich, ha parlato a RAN a due giorni dallo scontro con i nerazzurri. Le sue parole sui diversi infortuni in squadra (l’ultimo quello di Jamal Musiala) e sulla fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi. Questo il suo intervento: «Infortuni possono complicare? Prima giochiamo e poi vediamo cosa succede. Non ho visto molto l’Inter in questa stagione. Penso che tradizionalmente abbiano difeso molto bene, e lo si può vedere in Champions League, dove hanno subito solo due gol. Sarà dura. Certo, venerdì abbiamo affrontato un avversario che sapevamo non aveva subito molti gol nelle ultime partite, ma ne abbiamo comunque segnati tre. Anche il St. Pauli ha subito pochissimi gol; ne abbiamo segnati tre. Sappiamo che possiamo segnare contro qualsiasi difesa del mondo». A proposito di difesa, l’Inter ieri ha preso due gol in nove minuti a Parma.