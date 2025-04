Kim preoccupa il Bayern Monaco! Alla vigilia dell’Inter l’allarme dalla Bild

Occhio alle condizioni di Kim. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco non sta bene e dalla Bild gridano un nuovo allarme a meno uno dalla partita contro l’Inter.

ALLARME – Domani Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena a favore dei nerazzurri e oggi è già vigilia. Prima parlerà Simone Inzaghi in conferenza, poi toccherà a Vincent Kompany insieme ad Harry Kane. Per quanto riguarda il Bayern, nonostante il 2-2 contro il Borussia Dortmund, l’allenatore belga ha potuto strappare qualche sorriso per il rientro al 100% di Kingsley Coman e Aleksandar Pavlovic. Ma al 54′ è uscito dal campo Kim. Oggi la Bild, noto quotidiano tedesco, grida l’allarme: “Lunedì (ieri, ndr), la BILD ha fatto un’osservazione sorprendente: Kim è arrivato al campo per l’allenamento con i suoi colleghi alle 13:56. Ma alle 14:59 il numero tre del Monaco ha lasciato di nuovo lo stadio del Bayern in Säbener Straße”. Così ha scritto tra le proprie colonne il media tedesco.

Kim e il problema al tendine alla vigilia di Inter-Bayern Monaco

ULTIME – Kim soffre ormai da mesi con un’infiammazione al tendine d’Achille e sia all’andata che domani al ritorno stringerà i denti contro l’Inter. Quindi, il sudcoreano ex Napoli dovrebbe partire con la squadra alla volta di Milano, riferisce la Bild. Ma le sue condizioni fisiche dovranno essere valutate e se dovesse scendere in campo non sarà di certo al 100%.