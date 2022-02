Kessié recuperato ma resta ancora un dubbio per Inter-Milan. Tomori tenta l’impresa – Sky

Kessié si candida a essere uno dei protagonisti del prossimo Derby di Milano. Una speranza nutrita anche da Tomori. Le ultime di Sky Sport su due rossoneri in vista di Inter-Milan

SITUAZIONE INFORTUNATI – Dall’attacco non arrivano buone notizie per Stefano Pioli (vedi aggiornamento) ma negli altri reparti sì. A centrocampo le buone notizie riguardano Franck Kessié, che si è allenato in gruppo ed è al massimo per giocare titolare. Pioli dovrà decidere se schierarlo davanti alla difesa o dietro l’unica punta. La certezza è che Kessié nel Derby di Milano (potrebbe essere l’ultimo in maglia rossonera, ndr) ci sarà in quanto completamente recuperato dopo la Coppa d’Africa. In difesa i segnali positivi riguardano Fikayo Tomori, che sta provando il recupero lampo. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, la presenza di Tomori in Inter-Milan è difficile ma possibile.