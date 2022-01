Kessié infortunio in Coppa d’Africa, lascia il campo in lacrime

Franck Kessié durante la sfida tra Costa d’Avorio ed Egitto si è fatto male ed è stato costretto ad abbandonare il campo al trentesimo minuto di gioco.

IN COPPA D’AFRICA – Infortunio per Franck Kessié, il centrocampista del Milan, impegnato attualmente in Coppa d’Africa, nel corso della sfida tra Costa d’Avorio ed Egitto è stato costretto ad abbandonare il campo al trentesimo minuto di gioco a causa di un dolore al fianco che gli ha impedito di fatto di restare sul terreno di gioco. Il calciatore ha lasciato il campo addirittura in lacrime