Kessié come anti Brozovic. Due problemi difensivi per Pioli in Inter-Milan

GLI AVVERSARI − Domani ci sarà Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Se Simone Inzaghi è alle prese con un solo dubbio (vedi articolo), Stefano Pioli, che ha parlato in conferenza stampa (vedi dichiarazioni), ha deciso sul ballottaggio Kessié-Krunic. Sarà l’ivoriano a prendersi il ruolo di schermo anti Brozovic sulla trequarti. Problemi in difesa invece per il tecnico rossonero. Recuperati ma non al meglio sia Davide Calabria che Alessio Romagnoli. Al loro posto, pronti Kalulu a destra e Gabbia al fianco di Tomori.