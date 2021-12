Keita torna a San Siro. L’ex è pronto a graffiare ancora?

Keita Balde torna a San Siro dopo la sua esperienza con la maglia nerazzurra. L’attaccante quest’estate è stato vicino al ritorno in maglia Inter con Simone Inzaghi che lo aveva proposto alla società per poi prendere Joaquin Correa. Occhio, il dente avvelenato dell’ex ha già colpito.

DATI – Keita come detto ritrova l’Inter. La sua esperienza in nerazzurro è agrodolce (vedi articolo) ma intanto il graffio dell’ex c’è già stato. Con la maglia della Sampdoria infatti Keita ha colpito due volte i nerazzurri nella passata stagione. Il primo gol è nel match di andata vinto dai blucerchiati 2-1 a Marassi mentre il secondo è arrivato nella sonora sconfitta di San Siro per 5-1. I gol consecutivi contro l’Inter però salgono a tre se ci mettiamo anche la rete segnata nel 3-1 dei nerazzurri all’Olimpico nella stagione 2016/2017. Insomma, Keita quando vede nerazzurro si accende e chissà se oggi vorrà giocare qualche scherzetto alla sua ex squadra.