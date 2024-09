Kamara pensa già all’Inter: «Roma 3-0? Ci servirà contro le grandi»

Kamara ha parlato dopo la sconfitta dell’Udinese contro la Roma per 3-0. Il giocatore friulano, nonostante ci sia prima la Salernitana, pensa già all’Inter.

VERSO L’INTER – Dopo il brutto KO contro la Roma per 3-0, Kamara non si è voluto abbattere. Le parole del difensore friulano anche in vista del prossimo turno contro la Beneamata al Bluenergy Stadium: «È una partita che può aiutare la squadra, perché da questa partita dobbiamo imparare come giocare contro le grandi squadre. Dobbiamo rivedere la partita in settimana e continuare a lavorare, eravamo felici per il primo posto in classifica, ma se vogliamo stare in alto dobbiamo migliorare, avere fiducia in noi stessi ed essere svegli».