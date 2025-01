Kairinen a -2 dall’Inter: «Il ritiro ci ha fatto bene, ora più concentrati»

Il centrocampista dello Sparta Praga Kairinen ha parlato al termine del ritiro a Marbella e a due giorni dalla partita con l’Inter.

COME BACK – Lo Sparta Praga dopodomani affronterà l’Inter nel penultimo match della fase campionato di Champions League. I cechi, a differenza dei nerazzurri, non giocano in campionato dallo scorso 15 dicembre. I quest’ultimo mese sono stati in ritiro a Marbella disputando due amichevoli contro Malmo e Bodo Glimt. Kaan Kairinen ha commentato così ai canali del club: «Nel complesso, ritengo sicuramente che l’intero training camp abbia avuto successo. Siamo andati lì con l’obiettivo di riprendere il nostro ritmo. Siamo ancora tutti consapevoli che la fine del 2024 per noi non è andata bene, abbiamo giocato diverse partite senza successo. Ecco perché ora ci siamo concentrati ancora di più su ogni dettaglio in modo da poter tornare al nostro benessere precedente».

Kairinen a meno due dall’Inter parla di reset

RESET – Ancora Kairinen sul ritiro in Spagna: «Abbiamo affrontato avversari di qualità e direi che abbiamo fatto una prestazione di qualità in entrambe le partite. Ognuno di noi ha potuto riposarsi un po’ durante la pausa e riprendere forza. Siamo riusciti a ripartire con nuova energia, cosa che secondo me è stata evidente. Non credo che il nostro discorso sia cambiato in nessun modo, restiamo fedeli agli stessi principi. Tuttavia, la pausa dopo l’impegnativo programma autunnale ci ha aiutato a resettarci di nuovo, fisicamente ma anche mentalmente».