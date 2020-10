Kabakov arbitro di Shakhtar Donetsk-Inter: oggi esordio assoluto

Condividi questo articolo

Georgi Kabakov

Kabakov sarà l’arbitro di Shakhtar Donetsk-Inter, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 in programma alle ore 18.55. Questa la scheda del direttore di gara della federazione bulgara, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match di Kiev.



NIENTE PRECEDENTI – Shakhtar Donetsk-Inter sarà la prima partita per Georgi Kabakov come arbitro dei nerazzurri. Debutto assoluto con entrambe le squadre, visto che non ha mai diretto nemmeno lo Shakhtar Donetsk (o in generale una formazione ucraina). Con le italiane ha un precedente nel 2020, vittoria della Roma sul Gent nell’andata dei sedicesimi di Europa League (20 febbraio), meno recente un 3-0 dell’Atalanta all’Apollon Limassol il 19 ottobre 2017. Kabakov ha però diretto (e ammonito) Aleksandar Kolarov nella partita di UEFA Nations League fra Turchia e Serbia dello scorso 14 ottobre.