Juventus, Vlahovic e difesa uniche sicurezze: la probabile formazione

Domenica alle 18, la Juventus scenderà in campo a San Siro per affrontare l’Inter in un match importante per la corsa scudetto, dopo la sconfitta contro lo Stoccarda. Thiago Motta ha preparato la squadra schierandola in un 4-2-3-1, ma le uniche sicurezze riguardano Dusan Vlahovic e in pacchetto difensivo.

LE SCELTE – La Juventus cerca di riprendere il passo giusto in campionato e di dimostrare una ritrovata solidità, puntando su una formazione rinnovata ma basata su punti fermi difensivi e un centrocampo rinforzato. In porta, è previsto il ritorno di Michele Di Gregorio. La difesa, un reparto che sta dando sicurezza, sarà composta da Andrea Cambiaso a destra, Pierre Kalulu e Federico Gatti come coppia centrale e Cabal a sinistra. A centrocampo, ci si aspetta il rientro di Manuel Locatelli dal primo minuto. Al suo fianco ci sarà Weston McKennie, anche se il ballottaggio con Kephren Thuram è aperto.

Inter-Juventus, la probabile formazione bianconera

CENTROCAMPO E ATTACCO – Le maggiori novità si concentrano sulla trequarti, dove le assenze hanno portato Motta a schierare una formazione inedita: a destra si troverà Francisco Conceicao, che ha mostrato buone qualità nel creare occasioni e supportare l’attacco. In posizione centrale, Nicolò Fagioli avrà il compito di fare da collante tra il centrocampo e l’attacco, mentre a sinistra potrebbe agire il giovane Kenan Yildiz. In attacco, Dusan Vlahovic rappresenta l’unica certezza

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Yildiz, Vlahovic