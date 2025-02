Juventus, un centrocampista salta la sfida con l’Inter! Poi un recupero – Sky

A poco più di 48 ore dal big match contro l’Inter, la Juventus deve fare i conti con alcune defezioni importanti. Thiago Motta dovrà far fronte all’assenza di un centrocampista, fermato da un affaticamento. Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, c’è un nuovo recupero.

SALTA L’INTER – Douglas Luiz contro l’Inter non ci sarà. La notizia arriva dall’allenamento della Juventus, il calciatore sarà costretto a saltare la sfida di domenica contro i nerazzurri a causa di un problema fisico. Non si tratta di un infortunio grave, ma lo staff medico della Juventus ha preferito non rischiare ricadute, escludendolo dai convocati per il Derby d’Italia. Un altro piccolo grattacapo per la Juventus riguarda la difesa. Il centrale inglese Lloyd Kelly ha accusato un problema gastrointestinale e non si è allenato regolarmente nelle ultime ore. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domenica sera.

Juventus, c’è però un recupero per Thiago Motta

A DISPOSIZIONE – Se da una parte la Juventus deve fare i conti con l’assenza di Douglas Luiz e le condizioni non perfette di Kelly, dall’altra però c’è da considerare anche il recupero di Andrea Cambiaso, importante per Thiago Motta. l laterale bianconero aveva saltato le ultime sedute per un lieve affaticamento, ma oggi ha ripreso regolarmente, mettendosi a disposizione per la sfida con l’Inter.