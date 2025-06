Juventus umiliata dal Manchester City! Manita che significa secondo posto

Il Manchester City supera la Juventus con il punteggio di 5-2 e si qualifica da prima nel Gruppo G del Mondiale per Club. A segno Jeremy Doky, Pierre Kalulu (autogol), Erling Haaland, Phil Foden e Savinho.

PRIMO TEMPO – La Juventus incontra il Manchester City nel match valido per l’ultima giornata del Mondiale per Club. I bianconeri, a caccia almeno di un pareggio per garantirsi il primo posto nel Gruppo G della competizione internazionale, iniziano male. Al 9′, infatti, la compagine inglese si porta in vantaggio grazie al taglio vincente di un Jeremy Doku colpevolmente perso da Alberto Costa. L’1-0 dura pochissimo a causa di un errore marchiano di Ederson, che in disimpegno sbaglia il passaggio a un compagno di squadra ravvicinato. Il pallone finisce sui piedi di Teun Koopmeiners, il quale all’11’ è bravo a portarsi a ridosso del portiere brasiliano per batterlo in diagonale. La sfida prosegue con i Citizens che provano a fare la partita e i bianconeri che tentano, invece, di colpire in contropiede. A spezzare l’equilibrio ci pensa Pierre Kalulu, che al 26′ macchia una prestazione sino a quel momento impeccabile a causa di un intervento goffo – mentre stava tentando di smistare la sfera in angolo – con cui fa finire il pallone in porta.

Il Manchester City estende il vantaggio: Juventus ko

SECONDA FRAZIONE – Il Manchester City inizia con il piglio giusto i secondi 45 minuti di gioco, oltre che con una nuova freccia di primario livello nella sua faretra. Il riferimento è a Erling Haaland, il quale regala il doppio vantaggio ai suoi al 52′ con un facilissimo tap-in su assist di Matheusz Luiz. La Juventus crolla sotto i colpi di una squadra dominante, che si permette il lusso di far entrare dalla panchina – non soltanto il norvegese – anche un top come Phil Foden. Proprio l’inglese chiude la partita con la rete del 4-1, al 69′, cui segue il quinto gol di Savinho con una pennellata dalla distanza al 75′. I bianconeri fanno in tempo per accorciare le distanze grazie a una bella giocata all’84’ di Dusan Vlahovic, il quale tiene bene col fisico e insacca la rete del definitivo 2-5. La Juventus passa da seconda del Gruppo G, trovandosi dunque dalla parte opposta del tabellone rispetto all’Inter.

JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5

9′ Doku (M), 11′ Koopmeiners (J), 26′ AU Kalulu (M), 52′ Haaland (M), 69′ Foden (M), 75′ Savinho (M), 84′ Vlahovic