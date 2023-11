Juventus-Inter, Locatelli ancora a parte! Tre recuperano – Sky

La Juventus sfiderà l’Inter domenica alle 20:45. Per Allegri notizie contrastanti: Locatelli ancora a parte, buone notizie da altri tre infortunati. Le ultime da Sky Sport

ALLENAMENTO – La Juventus si è allenata quest’oggi alla Continassa in vista della sfida all’Inter di mercoledì. Locatelli, secondo quanto riferito da Sky Sport, anche quest’oggi ha lavorato a parte per smaltire il problema alla schiena: la presenza del centrocampista contro l’Inter resta in dubbio. Non hanno lavorato in gruppo nemmeno Weah e Danilo: per loro il forfait contro la squadra di Inzaghi è certo. Buone notizie per Allegri da MckKennie, Alex Sandro e Miretti: stanno recuperando e dovrebbero essere a disposizione per il big match di domenica sera.