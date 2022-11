Juventus, torna Vlahovic ma non in coppia con Milik! Una scelta per Allegri – SM

Nella Juventus torna Dusan Vlahovic dopo l’infortunio, ma secondo quanto riportato dall’edizione di Sportmediaset, non giocherà in coppia con Arkadiusz Milik.

IN ATTACCO – Massimiliano Allegri per la sfida con l’Inter riavrà a disposizione Dusan Vlahovic dopo l’infortunio subito contro il Benfica. L’attaccante serbo, però, non giocherà in coppia co Arkadiusz Milik, fin qui l’unico attaccante a disposizione del tecnico bianconero. Ballottaggio aperto tra i due con Vlahovic che potrebbe giocare dal 1′ ma non ha i novanta minuti nelle gambe. Di Maria può essere un’alternativa a Miretti a supporto di Vlahovic e Milik. Chiesa sarà un’arma a disposizione di Allegri a partita in corso.