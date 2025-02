Juventus, Thiago Motta conferma un recupero prima dell’Inter

Alla vigilia del Derby d’Italia, Thiago Motta ha fatto chiarezza sulla situazione infortuni in casa Juventus. Durante la conferenza stampa, Thiago Motta ha confermato l’assenza di cinque giocatori per la sfida contro l’Inter.

CINQUE ASSENTI – Gleison Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz e Pier Kalulu non saranno a disposizione di Thiago Motta in vista di Juventus-Inter. In difesa toccherà ancora una volta a Federico Gatti e Renato Veiga, ultimo arrivato dal mercato. Ma la notizia più importante per il tecnico bianconero è il recupero di Andrea Cambiaso, già anticipata ieri ma annunciata ufficialmente oggi durante la conferenza stampa. Il terzino, reduce da un problema fisico, è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà convocato per la partita. Anche Kelly sarà della gara, dopo aver superato un leggero problema intestinale. Il suo recupero garantisce un’opzione in più sulle fasce, dove la Juventus potrebbe affidarsi a Savona a sinistra e Weah a destra.