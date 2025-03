Juventus supera il Genoa di misura all’esordio di Tudor. Decide Yildiz

La Juventus batte il Genoa con il punteggio di 1-0. A segno Kenan Yildiz, autore del gol decisivo nella prima frazione di gioco.

PRIMA FRAZIONE – La Juventus ospita il Genoa nel match, valido per la trentesima giornata di Serie A, che coincide con l’esordio di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Dopo un primo assalto iniziale, i piemontesi vedono il Grifone crescere alla distanza, tanto che la squadra di Patrick Vieira riesce anche a confezionare un’occasione interessante con Marten Frendrup al 15′. Il centrocampista danese, che colpisce al limite dell’area, non dà alla sfera la potenza necessaria per mettere in difficoltà Michele Di Gregorio. La Juventus, dopo lo spavento, trova subito il gol del vantaggio. A siglarlo è Kenan Yildiz al termine di un’azione personale nella quale gli avversari vengono superati senza riuscire a opporre l’auspicata resistenza. Al 25′, il turco si presenta così davanti a Nicola Leali e lo batte con un diagonale di destro.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione, il Genoa prova a rendersi pericoloso, soprattutto con Andrea Pinamonti, ma la Juventus controlla senza troppe preoccupazioni. Anche da parte dei bianconeri sono pochi i sussulti offensivi, nei secondi 45 minuti di gioco, tanto che i due portieri risultano essere davvero poco impegnati dai calciatori avversari. La sfida termina così con il punteggio di 1-0 per i bianconeri, ora di nuovo a -1 dal Bologna quarto.

JUVENTUS-GENOA 1-0

25′ Yildiz (J)