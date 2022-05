Juventus, subito allenamento per l’Inter dopo la sconfitta col Genoa

La Juventus ieri ha perso al 96′ contro il Genoa, concedendo un rigore allo scadere (vedi highlights). All’indomani della sconfitta del Ferraris subito allenamento per i bianconeri, in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter di mercoledì.

JUVENTUS-INTER, -4 – “La Juventus è rientrata da Genova dopo il match di ieri sera contro il Genoa, e subito, oggi, si è rimessa a lavorare.

Da adesso scatta la concentrazione massima in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì, contro l’Inter, a Roma.

Oggi il gruppo ha come sempre affrontato il menu post partita: scarico per i giocatori più impegnati ieri, campo (esercitazioni tecniche per il giro palla , possesso e partitella finale) per gli altri.

Domani si torna ad allenarsi al Training Center, al mattino”.

