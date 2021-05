Juventus, subito al lavoro in vista dell’Inter: il report dell’allenamento

Juventus-Inter si avvicina. Mentre in casa nerazzurra è andato in scena l’incontro di boxe tra Conte e Lautaro Martinez (vedi il video), i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per preparare la sfida di sabato alle 18

REPORT – “Non c’è sosta in questo finale di stagione. La Juventus si è ritrovata questa mattina al Training Center per concentrarsi sul prossimo impegno. Tra due giorni, infatti, si scenderà nuovamente in campo. Ad attendere i bianconeri ci sarà la sfida dell’Allianz Stadium contro l’Inter. Una gara che la Juventus vorrà affrontare nel migliore dei modi e che ha iniziato a preparare da questa mattina. Come accade nel giorno del post gara, chi è sceso in campo nell’ultimo match ha svolto una seduta di scarico, la restante parte del gruppo si è focalizzata su esercitazioni tecniche e possessi. Domani sarà già vigilia di campionato e il gruppo si ritroverà alla Continassa nuovamente al mattino”.

Fonte: juventus.com