Juventus-Stoccarda, Thiago Motta non fa calcoli per l’Inter: le scelte

Alle ore 21 è in programma Juventus-Stoccarda, terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Thiago Motta non fa calcoli in vista dello scontro diretto con l’Inter e punta sui suoi uomini migliori

NIENTE CALCOLI – Proprio come l’Inter domani, in casa degli Young Boys, anche la Juventus scende in campo questa sera nella sfida valevole per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Per la partita contro lo Stoccarda in programma alle 21 a Torino, Thiago Motta non fa calcoli in vista della partita contro i nerazzurri domenica a San Siro. A restare in panchina sono soltanto il capitano Federico Gatti e l’esterno destro Andrea Cambiaso, il cui posto è preso rispettivamente da Danilo e Savona. In porta Mattia Perin al posto di Michele Di Gregorio. Per il resto spazio a tutti i migliori giocatori della rosa a disposizione del tecnico italo-brasiliano, specialmente in avanti dove Dusan Vlahovic sarà supportato da Kenan Yildiz e Francisco Conceicao sulle fasce, con Douglas Luiz e Weston McKennie a centrocampo, insieme a Nicolò Fagioli.

FORMAZIONE – Questa la formazione di Thiago Motta per Juventus-Stoccarda di questa sera: (4-1-4-1) Perin; Cabal, Danilo, Kalulu, Savona; Fagioli; Yildiz, Douglas Luiz, McKennie, Conceicao; Vlahovic.