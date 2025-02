Juventus, le scelte di Thiago Motta per l’Inter: Douglas Luiz out. La probabile formazione

A pochi giorni dal Derby d’Italia contro l’Inter, la Juventus di Thiago Motta è chiamata a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. L’allenatore bianconero dovrà fare a meno di Douglas Luiz, fermato da un affaticamento muscolare che lo esclude dalla sfida contro i nerazzurri.

LE ULTIME – L’assenza di Douglas Luiz costringerà Thiago Motta a confermare Manuel Locatelli in cabina di regia, con Thuram al suo fianco in mediana. Il francese potrebbe rivedersi dal primo minuto dopo oltre due settimane di assenza dalla formazione titolare, dato che l’ultima volta che è partito dal primo minuto risale al 25 gennaio contro il Napoli. In difesa i dubbi sono minimi. Con Cambiaso appena rientrato in gruppo dopo un leggero affaticamento, il titolare sulla fascia sinistra sarà Savona, ormai certo del posto. Sull’altra corsia, invece, spazio a Weah, mentre la coppia centrale sarà composta da Gatti e Renato Veiga. Resta solo da valutare le condizioni di Kelly, che ha accusato un problema gastrointestinale ma dovrebbe essere comunque a disposizione per la partita.

Kolo Muani guida ancora l’attacco della Juventus

CONFERMA – Thiago Motta sembra orientato a puntare su Kolo Muani come riferimento centrale. Il francese appare in vantaggio su Dusan Vlahovic, che in Serie A non parte titolare dal 29 dicembre, quando la Juventus pareggiò 2-2 contro la Fiorentina. Sulla trequarti, invece, McKennie sarà l’unico sicuro di un posto, mentre restano aperti due ballottaggi: Mbangula è in vantaggio su Yildiz per la corsia di sinistra, mentre Conceicao potrebbe essere preferito a Nico Gonzalez sul lato opposto.

La probabile formazione della Juventus contro l’Inter

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Mbangula; Kolo Muani.