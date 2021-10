Juventus, riecco Dybala. Contro l’Inter ci sarà ma solo dalla panchina – TS

La Juventus recupera Paulo Dybala in vista del derby d’Italia in programma domenica sera alle 20:45. Come sottolineato da TuttoSport, però, c’è prudenza e dunque dovrebbe partire dalla panchina.

RECUPERO – Inter-Juventus, Paulo Dybala sta meglio e sarà convocato da Massimiliano Allegri. L’argentino ha smaltito l’elongazione muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori per ventotto giorni. Adesso il calciatore è pronto ad aggregarsi con la squadra e può essere convocato per la sfida contro i nerazzurri in programma domenica alle 20:45. Le prove generali anti-Inter per Allegri saranno svolte oggi e domenica, ma l’argentino probabilmente ci sarà anche se ci sarà prudenza per il suo rientro. Come sottolineato dal quotidiano di Torino, sarà tuttavia difficile vederlo titolare a San Siro, probabile dunque vederlo dalla panchina. È un rischio troppo grosso per i bianconeri farlo partire dal 1′, tanto più in una partita che si preannuncia una battaglia in campo.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti