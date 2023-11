Juventus, il punto sugli infortunati prima della sfida contro l’Inter

Inizia da oggi la settimana decisiva che porta al derby d’Italia tra Juventus e Inter. Come per i nerazzurri, anche la squadra agli ordini di Massimiliano Allegri riprenderà domani con gli allenamenti, anche se con qualche giocatore in forte dubbio.

IL PUNTO – La Juventus prepara la sfida contro l’Inter in programma domenica 26 novembre con qualche scelta obbligata a causa degli infortuni e giocatori non ancora al meglio. Tra questi c’è Danilo, fermo ormai da diverso tempo, lavora per tornare a disposizione il prima possibile dopo il lungo infortunio, ma la sua presenza contro l’Inter è tutt’altro che scontata, anzi. Discorso diverso, invece, per Weah e Alex Sandro, che oggi anticiperanno il loro rientro alla Continassa per riprendere con gli allenamenti e capire se riusciranno ad essere a disposizione almeno in panchina. Nei prossimi giorni andranno valutate anche le situazioni legate agli ultimi infortuni, come Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Weston McKennie, tornato dagli Stati Uniti dopo aver lasciato il ritiro della sua Nazionale. Ancora indisponibile il lungodegente Mattia De Sciglio e ovviamente gli squalificati Nicolò Fagioli e Paul Pogba.