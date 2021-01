Juventus, Pirlo pensa anche all’Inter: Rabiot in panchina...

Juventus, Pirlo pensa anche all’Inter: Rabiot in panchina col Sassuolo

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

La Juventus è impegnata nel match interno col Sassuolo, che potrebbe consentire ai bianconeri di accorciare su Inter e Milan. Domenica prossima è in programma il derby d’Italia, e Andrea Pirlo ha impostato la formazione pensando anche a quel big match

ARIA DI DERBY – Un occhio al Sassuolo e uno al derby d’Italia con l’Inter: Andrea Pirlo sceglie di tenere a riposo Adrien Rabiot, almeno dal 1′, contro i neroverdi di Roberto De Zerbi. A centrocampo, il tecnico dei bianconeri ha scelto di schierare Federico Chiesa, Arthur, Bentancur e McKennie. In più, il difensore Danilo, titolare a causa dell’emergenza in difesa, dovrà stare attento a non prendere un cartellino giallo, altrimenti sarà costretto a saltare il big match con l’Inter di domenica prossima.