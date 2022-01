Juventus, per l’Inter recupera Bonucci? Le ultime per la Supercoppa – TS

L’Inter ha vinto 2-1 contro la Lazio ma la testa è già a mercoledì quando a San Siro i nerazzurri si giocheranno il primo trofeo dell’anno. Alle 21 infatti Inzaghi e co. sfidano la Juventus nella Supercoppa Italiana. Ecco le ultime sui bianconeri.

BOLLETTINO – L’Inter ha vinto 2-1 contro la Lazio ieri sera e si è ripresa la vetta della classifica. Mercoledì però c’è già un’altra supersfida con i nerazzurri che si giocano la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ieri i bianconeri hanno rimontato e vinto 4-3 contro la Roma all’Olimpico ma se il risultato sorride non è così per il bollettino in vista dell’Inter. I bianconeri infatti perdono Cuadrado (diffidato e ammonito, dunque squalificato) e anche de Ligt (espulso) oltre a Federico Chiesa che stamani, come riporta Tuttosport, effettuerà le risonanze al J Medical per capire l’entità dell’infortunio al ginocchio. Allegri dunque è in emergenza e in difesa si affiderà a Chiellini, pienamente recuperato, ma deve scegliere il suo partner. Bonucci prova il recupero in extremis ma in caso è pronto Rugani. Punta ad essere convocato anche Danilo out dal 20 novembre. Una Juve incerottata ma mai da sottovalutare.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia