Juventus, la «grande novità di giornata» in vista del match contro l’Inter

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sorride in vista del match di domenica sera contro l’Inter: la «grande novità di giornata» per la squadra bianconera.

NOVITÀ – Paolo Aghemo, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha riportato che la «grande novità di giornata» in casa Juventus è il rientro di Juan Cuadrado, squalificato con il “sua” Colombia. Massimiliano Allegri sta aspettando i Nazionali in giro per il mondo. L’allenatore bianconero attende gli azzurri e «notizie confortanti» su Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Gli ultimi a rientrare saranno i brasiliani Arthur e Danilo.

Fonte: Sky Sport 24