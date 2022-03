Juventus-Inter, Vlahovic più altri 2 da valutare. Ma Allegri ritrova un big

Si avvicina Juventus-Inter. Entrambe le squadre oggi riprendono gli allenamenti per preparare il Derby d’Italia. Dopo gli aggiornamenti sui nerazzurri (vedi articolo), le ultime sull’infermeria bianconera. Intanto, Allegri ritrova un big dalle nazionali

VERSO JUVENTUS-INTER − È la settimana di Juventus-Inter, Derby d’Italia decisivo in chiave corsa Scudetto. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa per preparare la gara contro la squadra di Inzaghi. Come riporta Sport Mediaset, attese nuove valutazioni per i tre acciaccati: Dusan Vlahovic, Dennis Zakaria e Alex Sandro. C’è da capire se potranno definitivamente abbandonare il lavoro personalizzato e aggregarsi al gruppo. Da questo punto, molto più avvantaggiato il serbo. Nel frattempo, Massimiliano Allegri ritrova in anticipo un big dalla nazionale: Juan Cuadrado. Il colombiano, come già raccontato da Inter-News.it (vedi articolo), ha lasciato il ritiro della Colombia.