Juventus-Inter, Vlahovic non preoccupa: Allegri spera anche in altri due

Juventus-Inter meno 8. Sta per arrivare l’atteso Derby d’Italia, fondamentale in ottica Scudetto. Come Inzaghi (vedi articolo) anche Allegri è alle prese con l’infermeria. Le ultime su Vlahovic e non solo

AVVERSARI − Il match clou dopo la sosta per le Nazionali è Juventus-Inter. Derby d’Italia attesissimo non solo per la rivalità tra le due squadre ma soprattutto per la posta in palio. Chi perderà praticamente uscirà fuori dalla lotta Scudetto. Massimiliano Allegri ha ancora alcuni dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche di determinati giocatori. Tra questi, Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, uscito malconcio contro la Salernitana per un problema all’inguine, però è in fase di netto miglioramento. In Juventus-Inter sarà della partita. Stanno recuperando bene anche Alex Sandro e Dennis Zakaria. Quest’ultimo, arrivato a gennaio, ha evidenziato un problema agli adduttori nel match contro l’Empoli dello scorso 26 febbraio. Come riporta Paolo Aghemo di Sky Sport 24, anche lo svizzero ha altissime possibilità di essere a disposizione in vista di Juventus-Inter. Stessa situazione per Alex Sandro, che sta smaltendo il problema alla coscia sinistra.