Juventus-Inter, Vlahovic e Di Maria dal 1′! Un big in dubbio: la probabile – CdS

SFIDA – Juventus-Inter è in programma domani sera alle 21. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport per il primo round della semifinale di Coppa Italia Allegri è pronto a giocarsi tutte le sue carte. Scenderanno in campo, dal 1′ Vlahovic, Di Maria e Kostic. Tutti e tre sono stati parzialmente risparmiati contro il Verona in campionato. A centrocampo pronti Rabiot, Locatelli e Fagioli con uno fra De Sciglio e Cuadrado a destra. In difesa, di fronte a Perin, agiranno Bremer, Danilo ed il rientrante Alex Sandro. Il grande dubbio riguarda Chiesa: l’esterno ha saltato il match con il Verona per un fastidio al ginocchio destro. In assenza di dolore il calciatore verrà convocato ma l’incognita, spiega il quotidiano, resta.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore