Juventus-Inter, uno scontro diretto tira l’altro: si punta al fattore… T – CdS

Vigilia di Juventus-Inter, la partita più sentita del calcio italiano. Simone Inzaghi e squadra vanno alla ricerca di un successo fondamentale in ottica scudetto. I bianconeri si giocano il quarto posto.

OBIETTIVI DIVERSI – Uno scontro diretto tira l’altro, dopo il derby e i due contro la Fiorentina, l’Inter di Simone Inzaghi affronta l’ennesimo scontro con una big di queste prime settimane di febbraio. Domani Juventus-Inter all’Allianz Stadium, fischio d’inizio in programma alle ore 20.45. Due squadre con obiettivi differenti: da un lato la Vecchia Signora, che gioca in casa, alle prese con la corsa per un posto alla prossima edizione della Champions League; dall’altro la Beneamata, che già campione d’Italia in carica, va alla ricerca del bis scudetto (oggi giocherà il Napoli). All’andata, il derby d’Italia giocatosi a Milano finì 4-4 e venne definito lo spot del calcio italiano. Ma era ottobre, oggi è febbraio e ogni vittoria vale quanto un palazzo.

Vigilia di Juventus-Inter, altro scontro diretto: Inzaghi sfrutta il fattore trasferta

TRASFERTA – Sia Juventus che Inter, in questa stagione, hanno palesato più di qualche difetto nei famosi scontri diretti. La Juventus li ha pareggiati praticamente tutti, perdendo a Napoli e vincendo contro il Milan. La Beneamata invece ha perso contro il Milan e a Firenze, ma ha vinto con Roma e Lazio in trasferta. In casa successi contro Atalanta e Fiorentina (lunedì sera). In casa a San Siro, oltre a vincere il Milan nel derby di andata (era Inter-Milan), sono uscite indenni anche Napoli e Bologna (oltre appunto la Juventus). Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inter meglio in trasferta. Ergo: fattore T da sfruttare.