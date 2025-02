Juventus-Inter, Thuram l’unico nodo per Inzaghi! Probabile formazione

Juventus-Inter è un match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Juventus-Inter sarà il secondo confronto stagionale tra le due compagini della stagione 2024-2025. Il primo si è concluso con un pirotecnico 4-4, mettendo in luce le fragilità difensive della squadra nerazzurra nella primissima parte dell’annata. Nel frattempo, i meneghini sono cresciuti in termini di intensità e solidità difensiva, avvicinandosi maggiormente a quel “tipo ideale” ravvisato con costanza nella scorsa stagione.

Juventus-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Juventus-Inter Simone Inzaghi spera di poter recuperare Marcus Thuram dal primo minuto. Il fastidio muscolare che ha costretto il francese a uscire nel primo tempo della sfida vinta contro la Fiorentina per 2-1, nella circostanza dell’ultimo turno di Serie A, tiene con il fiato sospeso il mondo nerazzurro. Nel caso in cui non dovesse garantire una forma ottimale contro i viola, il tecnico piacentino ricorrerebbe a Marko Arnautovic o Mehdi Taremi dal primo minuto. In difesa, confermata la retroguardia titolare della gara contro i toscani. Mentre a centrocampo l’unica novità sarà il rientro dall’inizio di Nicolò Barella, la cui importanza nello scacchiere dell’allenatore ex Lazio è capitale.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.