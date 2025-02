Juventus-Inter, Thuram non l’unico dubbio di formazione per Inzaghi

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio del Derby d’Italia, in casa Inter restano ancora due nodi da sciogliere per Simone Inzaghi in vista della sfida contro la Juventus. Non c’è attesa solo per quanto riguarda Thuram.

PRIMO GRANDE DUBBIO – Marcus Thuram alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia sinistra rimediato contro la Fiorentina, ha continuato a lavorare intensamente ad Appiano Gentile e si è allenato a buon ritmo. Un segnale positivo, tanto che è stata confermata la sua partenza con la squadra per Torino. Resta però da capire se Thuram sarà in grado di partire dal primo minuto o se verrà preservato per subentrare a gara in corso. Oggi, nell’allenamento di rifinitura alla vigilia della partita, lo staff tecnico valuterà le sue condizioni con maggiore precisione. La volontà del giocatore è chiara: vuole esserci e dare il suo contributo in una sfida che potrebbe indirizzare il campionato.

Le alternative in attacco: tre a disposizione! Uno in vantaggio per Inzaghi

COPPIA D’ATTACCO – Nel caso in cui Thuram non dovesse farcela, il favorito per affiancare Lautaro Martinez sarebbe Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano si è allenato con continuità ed è pronto a sfruttare l’opportunità in una partita chiave. Arnautovic, reduce da un affaticamento dopo la gara contro la Fiorentina, potrebbe essere un’opzione a gara in corso, mentre Joaquin Correa rappresenta una soluzione più defilata.

IN DIFESA – L’altro dubbio per Inzaghi riguarda il cuore della difesa. Acerbi, che ha saltato la sfida contro la Fiorentina per squalifica, è tornato a disposizione, ma la sua titolarità non è certa. De Vrij, che lo ha sostituito in modo positivo, si candida per una maglia da titolare. La decisione finale verrà presa dopo la rifinitura di oggi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (de Vrij), Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (Taremi), Lautaro Martinez.