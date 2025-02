Juventus-Inter, per Thuram prevale una linea. Uno scalpita! – Sky

Juventus-Inter si disputerà domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Di seguito gli ultimi aggiornamenti relativi alla formazione nerazzurra.

IL RAGIONAMENTO – L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha indicato lo stato delle cose relativo a un calciatore fondamentale dell’Inter in vista del match con la Juventus: «Thuram si è allenato in gruppo, ma non è ancora al meglio. Domani ci sarà una conversazione tra Inzaghi e il francese per decidere il da farsi. Per il momento, prevale la volontà di evitare l’assunzione di un rischio, con Taremi che dovrebbe essere favorito per un posto dal primo minuto».

Juventus-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per il resto, Inzaghi conterà sui titolarissimi di cui dispone, fatta eccezione probabilmente per il caso di Thuram, nella loro interezza. Il trio difensivo vedrà dunque la presenza di Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo ci saranno i tre pilastri del reparto, ossia Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. In attacco, ci sarà dunque da individuare colui che sarà chiamato ad affiancare il capitano Lautaro Martinez dal primo minuto. Mehdi Taremi è il favorito, ma i dubbi da sciogliere riguardo il francese inducono gli osservatori e i tifosi a non escludere sorprese dell’ultimo minuto.