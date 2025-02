Juventus-Inter, Thuram accelera: buon ritmo! Ma decisione rimandata – Sky

L’Inter prosegue la preparazione in vista della super sfida di domenica sera contro la Juventus, con un occhio sempre attento alle condizioni di Marcus Thuram. La decisione per il suo reale recupero, però, è rinviato.

RECUPERO VICINO – Marcus Thuram alle prese con il recupero dal problema alla caviglia sinistra rimediato contro la Fiorentina, non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo ma ha fornito segnali incoraggianti nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile. Nella sessione odierna tutti i giocatori della rosa hanno lavorato regolarmente in gruppo, ad eccezione di Thuram. L’attaccante si è comunque visto sul terreno di gioco, dove ha svolto una corsa a buon ritmo sotto gli occhi dello staff medico nerazzurro. Un segnale positivo che lascia aperta la possibilità di una convocazione per il Derby d’Italia, ma la decisione definitiva sarà presa solo sabato, alla vigilia della partita.

Thuram, attesa per il verdetto finale

-2 DA JUVENTUS-INTER – L’Inter vuole gestire con prudenza il recupero del francese, consapevole della sua importanza nel sistema di gioco di Simone Inzaghi. Il rischio di un impiego affrettato potrebbe compromettere il suo stato fisico nelle prossime settimane, per questo lo staff monitorerà attentamente le sue condizioni prima di sciogliere le riserve sulla sua presenza. Se Thuram non dovesse farcela per partire titolare, il favorito per affiancare Lautaro Martínez sarebbe Marko Arnautović. La giornata di sabato sarà decisiva per stabilire se Thuram sarà almeno convocato e inserito in panchina per dare il suo contributo a gara in corso. L’Inter spera di recuperarlo, ma senza forzare i tempi. Il Derby d’Italia si avvicina e la presenza o meno del francese potrebbe rappresentare un fattore chiave per l’equilibrio della partita. La decisione arriverà nelle prossime ore.