Juventus-Inter, Thiago Motta si ispira all’andata: una mossa precisa!

A poche ore da Juventus-Inter diventa chiara la decisione di Thiago Motta. L’allenatore bianconero opta per una mossa identica a quella già vista nella gara d’andata. Sarà altrettanto fortunata?

INTERPRETI – Pochi giri d’orologio e sarà nuovamente derby d’Italia. Sono passati circa quattro mesi dalla gara d’andata, giocatasi a San Siro lo scorso 27 ottobre. Alcuni interpreti in campo sono cambiati, altri invece restano gli stessi. E proprio guardando ai protagonisti di quel famoso 4-4 diventano più chiare le mosse degli allenatori quest’oggi. Thiago Motta, infatti, compie una scelta precisa per Juventus-Inter, traendo ispirazione da quanto accaduto l’ultima volta.

Thiago Motta ricerca il bis: la strategia in Juventus-Inter

LA MOSSA – Così come fatto a San Siro, anche all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Inter Thiago Motta decide di far partire dalla panchina Kenan Yildiz. Il giovane attaccante si rivela nuovamente la mossa a partita in corso dei bianconeri. Come spiega Giovanni Guardalà su Sky Sport 24, infatti: «Locatelli dovrebbe riposare, così come Yildiz. Quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina, ed era successo anche all’andata in quell’incredibile 4-4. Yildiz entrò e da 4-2 portò la Juventus sul 4-4. La difesa bianconera è completamente diversa rispetto alla partita di quasi quattro mesi fa. In quel caso c’erano Cambiaso, Kalulu, Danilo e Kabal. Oggi ci saranno Weah, Gatti, Veiga e Savona. Sarà una Juventus trasformata e non solo in difesa. All’epoca davanti c’era Vlahovic e adesso c’è Kolo Muani». La panchina di Yildiz sarà di nuovo la scelta giusta per Thiago Motta? Intanto anche Simone Inzaghi apporta qualche modifica al suo reparto offensivo.