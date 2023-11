Juventus-Inter, sfida nella sfida: Allianz Stadium per sfatare un tabù – CdS

Archiviata la pausa per le Nazionali, Simone Inzaghi e l’Inter si apprestano ad affrontare la Juventus nel suo fortino inespugnabile. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono sfatare il tabù Allianz Stadium

SOFFERTA – L’Inter di Simone Inzaghi, in vista del derby d’Italia di domenica sera contro la Juventus, si prepara a scendere in campo in uno degli stadi più difficili della storia nerazzurra, l’Allianz Stadium. L’Inter si prepara a sfatare un quasi tabù, come spiega il Corriere dello Sport. Infatti, i nerazzurri sono riusciti a strappare la vittoria solamente due volte in quindici trasferte totali da quando la Juventus ha inaugurato la sua nuova casa nel 2011. Sono addirittura nove le sconfitte. L’unico sfizio dell’Inter in casa della Juventus è stata nel 2012 quando vinse per 3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio e fu la prima squadra a battere la Juventus in casa. L’ultima volta dieci anni dopo con il rigore trasformato da Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia