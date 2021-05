IL SOLITO AIUTINO – Con una direzione di gara scandalosa da parte dell’arbitro Gianpaolo Calvarese la Juventus vince 3-2 e resta in corsa per la Champions League . L’ Inter rimonta due volte il risultato, entrambe grazie al VAR, ma crolla definitivamente per un assurdo rigore concesso al solito teatrale Juan Guillermo Cuadrado . Sconfitta indolore per i nerazzurri: restano sempre Campioni d’Italia, a prescindere dal KO di Torino. Questo il tabellino di Juventus-Inter .

